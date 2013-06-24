Мешканців Дніпропетровщини запрошують здати кров. Потреба є у всіх групах, зазначила генеральна директорка Дніпропетровської обласної станції переливання крові Антоніна Сердюк.
«Від самого початку війни донори активно відгукуються на заклики здати кров. Допомагають рятувати життя не лише тяжкохворим, а й пораненим. Нині знову маємо поповнити наші запаси. Потрібна кров всіх груп та резусів» – сказала Антоніна Сердюк.
Здати кров можна у трьох містах області:
· Дніпро. Телефони: 720 90 70; 720 90 75; 749 63 79;
· Кам‘янське. Телефони: 068 687 80 92;
· Кривий Ріг. Телефони: 056 462 01 71; 068 696 90 92.
Стати донором може повнолітня людина вагою від 50 кг, яка не має медичних протипоказань. До пункту здачі крові слід взяти паспорт та ідентифікаційний код.