Під час зустрічі в Києві Президента України Володимира Зеленського з виконавчим віцепрезидентом Європейської комісії з питань європейського зеленого курсу Франсом Тіммермансом обговорено комплекс актуальних питань двостороннього порядку денного в контексті підготовки саміту Україна — ЄС, проведення якого заплановано на 3 лютого в Україні.

Президент поінформував європейського високопосадовця про стан енергетичної системи, яка регулярно зазнає цілеспрямованих ракетних ударів з боку росії, та про необхідну допомогу, якої потребує наша країна для проходження зими. Він наголосив, що під час відбудови Україна робитиме акцент на реалізації зелених проєктів і готова стати одним з європейських хабів сучасної зеленої енергетики. Президент подякував за ініціативу започаткування стратегічного партнерства між Україною та ЄС у галузі відновлюваних газів.

«Ми маємо визначитися, якою повинна бути генерація в Україні, якою повинна бути незалежна енергогенерація у Європі в майбутньому. Бо в цій війні ми переможемо, але сусідство з росією залишиться. І тому Європейський Союз має бути незалежним від будь-яких рішень рф. Тут ми бачимо себе як надійного партнера у зеленій енергетиці», — зазначив глава держави.

Енергетичну стійкість України та зниження впливу росії на енергетичний сектор ЄС обговорено і під час зустрічі Прем’єр-міністра Дениса Шмигаля з Франсом Тіммермансом. Глава уряду наголосив на важливості продовження активної роботи з підтримки України за чотирма напрямами: демілітаризація Запорізької АЕС, постачання електрообладнання, можливості імпорту електроенергії з ЄС та санкції проти росії.

«Розраховуємо, що десятий пакет міститиме обмеження для ядерної галузі росії, зокрема росатому. Агресора потрібно покарати за атаки на енергетику України та злочини проти довкілля», — підкреслив Денис Шмигаль.

Очільник уряду України подякував виконавчому віцепрезидентові Єврокомісії за його ініціативу в започаткуванні стратегічного партнерства між Україною та ЄС у галузі відновлюваних газів та висловив сподівання найближчим часом укласти відповідний меморандум.

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