Кошти на виплати внутрішньо переміщеним особам у бюджеті є. Загалом уже виплачено понад 42 мільярди гривень. Про це під час інформаційного телемарафону на телеканалі «Рада» повідомила віцепрем’єр-міністр — міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук.

Вона нагадала: щомісячна державна допомога на проживання особам з інвалідністю та дітям становить 3 тисячі гривень, для решти ВПО — 2 тисячі.

Віцепрем’єр-міністр розповіла, що на гарячу лінію Мінреінтеграції та на її особисті месенджери звертаються переселенці й просять допомоги через затримку виплат. З огляду на сімейні обставини вони часто не встигають самотужки виконати всі необхідні дії, тож їм необхідно допомогти.

«Звертаюся до обласних військових адміністрацій і закликаю долучитися до цього процесу. А саме: провести відповідну роботу з ВПО — виявити тих, у кого є проблеми з нарахуванням і виплатами, скласти списки й передати нам. Ми допоможемо вирішити це централізовано», — резюмувала Ірина Верещук.