Прем’єр-міністр Денис Шмигаль вважає за необхідне створити пункти щеплень проти COVID-19 на прикордонних пунктах пропуску, де кожен охочий зможе вакцинуватися.

Про це йшлося під час селекторної наради, повідомляє Укрінформ з посиланням на пресслужбу Офісу Президента.

«Потрібно розгорнути пункти щеплення в аеропортах та наземних пунктах пропуску й максимально проводити вакцинацію. Цього тижня ми запускаємо п’ятий етап вакцинування. Вакцини в Україні достатньо для того, щоб щепити всіх охочих. Завдяки домовленостям Президента Володимира Зеленського ми отримали від США два мільйони доз Moderna, яка призначена для масової вакцинації колективів і підприємств. Вже цього тижня вона буде роздана в регіони», – зазначив очільник уряду.

За даними ОП, в Україні продовжує зростати тижнева кількість осіб, вакцинованих від COVID-19. Зазначається, що за минулий тиждень було зроблено 609 тис. щеплень, тоді як тижнем раніше – 560 тис. щеплень.

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Міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко також поінформував, що цього тижня в регіони буде спрямовано ще 3,3 млн доз вакцини, а саме: 2 млн доз Moderna, 1 млн доз CoronaVac і 300 тис. доз Pfizer.

В ОП повідомили, що за підсумками селекторної наради керівникам міністерств та державних підприємств було дано завдання розпочати активну вакцинацію своїх колективів.

Як повідомляв Укрінформ, за минулу добу, 18 липня, в Україні виявили 182 нових випадки COVID-19, одужали 187 осіб, померли 5.