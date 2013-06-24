На південному заході Гватемали стався потужний землетрус магнітудою 6,2.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Геологічна служба США.

Стихійне лихо було зафіксовано у середу, 16 лютого, на глибині 83,6 км о 09.12 за київським часом. Епіцентр землетрусу знаходився у місті Нуева Консепсіон, що на південному заході країни.

Нині немає інформації про постраждалих і збитки.

Як повідомляв Укрінформ, у Грузії 13 лютого о 22:25 за місцевим часом (20:25 за Києвом) стався землетрус магнітудою 6,2. Поштовхи відчувалися також у Вірменії.