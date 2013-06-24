«Потяг до тебе», який Укрзалізниця запустила до Дня закоханих, здійснив останній у цьому сезоні святковий рейс за маршрутом Київ-Пасажирський — Київ-Романтичний. Він став одним із найбільш затребуваних поїздів: у трьох рейсах Укрзалізниця запропонувала 240 місць, а у перший день продажів цей поїзд шукали в застосунку близько 6 тис. пасажирів. Про це повідомляє пресслужба Укрзалізниці.

Укрзалізниця вдячна партнерам, які завжди готові підтримати залізницю в прагненні подарувати пасажирам диво:

український шеф-кухар Євген Клопотенко розробив спеціальне меню, а кухарі ресторану «100 років тому вперед» готували вишукані страви прямо на борту;

видавництво настільних ігор Kilogames надало ігри для розваг у дорозі;

Milkbar зробив ці подорожі солодшими;

«Залізна крамниця» підготувала спеціальну романтичну колекцію, речі з якої можна було придбати прямо на борту;

синьо-жовті свічки із написом «Справжнє світло в серці кожного українця» пасажири отримали при виході з вагонів завдяки проєкту «Light for Ukraine», запущеному Укрзалізницею, медіакомпанією «What Took You So Long?» та БФ «Peremoga Ukraine».

Раніше повідомлялося, що Укрзалізниця запустить у столиці експрес для закоханих.