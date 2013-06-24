Концепцію повернення військовослужбовців до цивільного життя обговорили в Кабінеті Міністрів під час наради про реалізацію ветеранської політики під головуванням Прем’єр-міністра Дениса Шмигаля.

«Повернення військових із фронту та їхня подальша адаптація — нагальне питання, розв’язання якого необхідно забезпечити вже зараз. Нинішні наші захисники мають знати, що завтра їх удома чекатимуть комфортні умови для життя, роботи, реабілітації, освіти й подальшого розвитку», — підкреслив Прем’єр-міністр.

Як зазначив глава уряду, в Кабінеті Міністрів напрацьовують стратегію, яка міститиме такі ключові напрями: забезпечення економічної свободи; забезпечення житлом; соцдопомога й адаптація; освітні послуги; медичні послуги.

Учасники наради заслухали пропозиції Мінветеранів, Мінекономіки, Мінсоцполітики, МОЗ та МОН. Прем’єр-міністр дав завдання міністерствам прискорити розроблення та подачу постанов і законопроєктів, необхідних для подальшої адаптації в цивільному житті українських військових.