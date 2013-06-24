ПОВІДОМЛЕННЯ

про закінчення строку застосування

остаточних антидемпінгових заходів щодо імпорту в Україну

арматури та катанки походженням з Російської Федерації

Відповідно до статті 19 Закону України «Про захист національного товаровиробника від демпінгового імпорту» Міністерство економіки України повідомляє, що 27.02.2023 закінчується строк дії остаточних антидемпінгових заходів щодо імпорту в Україну арматури та катанки походженням з Російської Федерації.

Зазначені заходи були застосовані згідно з рішенням Міжвідомчої комісії з міжнародної торгівлі (далі – Комісія) від 28.12.2017 № АД-382/2017/4411-05 «Про застосування остаточних антидемпінгових заходів щодо імпорту в Україну арматури та катанки походженням з Російської Федерації» та змінені рішенням Комісії від 20.04.2018 № АД-390/2018/4411-05 «Про внесення зміни до рішення Міжвідомчої комісії з міжнародної торгівлі від 28.12.2017

№ АД-382/2017/4411-05».

Міністерство економіки України