Спільні проекти України та США з відновлення енергосектору на принципах сталості посилять конкурентоспроможність промисловості обох держав. Про це повідомляє Урядовий портал.

На цьому наголосив заступник Міністра енергетики з питань європейської інтеграції Ярослав Демченков під час конференції з промисловцями США щодо відбудови України. Участь у заході взяли представники Microsoft, Boeing, Cargill, General Electric, Coca-Cola, Siemens, U.S. Steel та ін.

Ярослав Демченков звернувся до найбільшої у США асоціації промисловців (National Association of Manufacturers), що представляє 14 тисяч компаній, та закликав брати участь у плануванні відновлення енергосектору України, який наразі зазнає систематичних обстрілів від російських окупантів.

«Енергетичний перехід, який буде прискореним після нашої перемоги, – це можливості для промисловців США, України та європейських країн нарощувати виробничий потенціал. Інвестиції в проекти енергетичного переходу України є також інвестиціями у посилення енергетичної безпеки континенту. Запрошуємо американський бізнес заходити в Україну, і ми разом знайдемо проекти для впровадження інноваційних рішень у сфері енергетики», – сказав Ярослав Демченков.

Окремо заступник Міністра зупинився на планах повоєнного відновлення енергетичного сектору України. За його словами, Україна інвестуватиме у розвиток відновлюваних джерел енергії, атомну енергетику, проєкти децентралізації та посилення стійкості енергосистеми.

«Партнери мають сфокусуватися на розвитку технологій та будівництві виробничих потужностей для енергетики майбутнього в Україні та країнах-союзниках. У ході зеленого енергетичного переходу наша мета розкрити енергетичний потенціал регіонів та посилити їх енергетичну стійкість. Це стане однією з кращих інвестицій у відбудову України», – сказав Ярослав Демченков та звернув увагу, що для успішності зеленого переходу важливо розвивати нові професійні навички у спеціалістів та відкривати компаніям на місцях можливості для реалізації спільних проектів.

Урядовець також підкреслив, що однією з ключових умов для прискореного зеленого переходу є повна інтеграція енергетичних ринків України та ЄС.

Ярослав Демченков звернувся до аудиторії з проханням підтримати оперативну відбудову енергетичного сектору України, який наразі зазнає систематичних обстрілів від російських окупантів.

«Поставки високовольтних трансформаторів - сьогодні найперший пріоритет для України. Однак, список потреб значно ширший, – сказав заступник Міністра енергетики. – Виробництво нового обладнання потребує часу. Тому ми звертаємося до партнерів перевірити свої склади на наявність вже готового обладнання або того, що раніше використовувалося і яке можна якнайшвидше надіслати до України».

Ярослав Демченков закликав учасників конференції брати участь в оперативній відбудові та проведенні ремонтних робіт через Фонд підтримки енергетики України, який діє при Енергетичному Співтоваристві: «Прозора робота Фонду, в якому закупівлі проводить Проект енергетичної безпеки Агенції США з міжнародного розвитку, дозволяє компаніям з абсолютно всіх країн світу пропонувати свої послуги та обладнання для України».