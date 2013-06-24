Національний банк разом з усіма системно важливими банками України понад місяць працював над розробленням рішення, яке стане спільною відповіддю викликам, спричиненим масованими ракетними обстрілами, повідомляє пресслужба відомства. З ініціативи Національного банку всі системно важливі банки об’єдналися для створення спільної банківської мережі Power banking. Їх на сьогодні 14. Це спільна мережа відділень банків у всій Україні, які працюватимуть та надаватимуть клієнтам банківські послуги навіть у критичній ситуації під час блекауту. Відділення спільної мережі забезпечено альтернативними джерелами енергії та резервними каналами зв’язку, вони мають посилену інкасацію готівки та додатковий персонал.

«Спільна банківська мережа — це унікальний проєкт та приклад консолідації й партнерства банків України. Адже вони погодились обрати не конкуренцію, а щоденну координацію та обмін досвідом, щоб ми разом ефективно протистояли викликам війни», — наголосив голова Національного банку Андрій Пишний.