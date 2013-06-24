Сьогодні, 16 лютого, о 12:40 із Рахова Закарпатської області до Маріуполя Донецької області вирушив Поїзд єднання. Він провезе Державний Прапор України через 12 областей нашої держави, стяг підпишуть на всіх 15 зупинках. Про це повідомляє пресслужба Укрзалізниці.

З початкової станції поїзд вирушив під звучання Державного Гімна України, який зустріне поїзд і на кінцевий станції.

Для пасажирів поїзда протягом рейсу лунатимуть слова підтримки та єднання від українських діячів культури, освіти та спорту. Зокрема, серед них львів'янин Павло Шеремета — засновник Києво-Могилянської бізнес-школи та Школи управління УКУ, киянин Тарас Тополя — лідер гурту «Антитіла» та молодіжний посол UNICEF в Україні, уродженець Вінничини Павло Зібров — народний артист України, киянин Євген Хмара — композитор та піаніст-віртуоз, дніпрянка Ярослава Магучіх — олімпійська призерка зі стрибків у висоту.

Сьогоднішній рейс із заходу на схід уже заповнений на 89%, більшість пасажирів прямує в напрямку Маріуполя з Ворохти, Буковеля та Яремче.

Поїзд єднання 16 лютого робить зупинки на таких станціях: Кваси (13:06 – 13:08), Ясиня (13:23 – 13:25), Ворохта (14:00 – 14:02), Татарів-Буковель (14:13 – 14:15), Яремче (14:41 – 14:43), Івано-Франківськ (15:52 – 16:07), Львів (18:43 – 19:20).

17 лютого Поїзд єднання робитиме зупинки на таких станціях: Біла Церква (02:15 – 02:17), Кам’янське (08:31 – 08:33), Дніпро (09:12 – 09:27), Запоріжжя (11:04 – 11:07), Комиш-Зоря (14:48 – 14:50), Волноваха (15:57 – 16:17). До Маріуполя він приїде о 17:26.

Запрошуємо всіх українців долучитися до зустрічі Поїзда єднання в усіх населених пунктах та прийти на залізничні вокзали з прапором України.

Нагадаємо, Указом Президента України Володимира Зеленського 16 лютого 2022 року оголошено Днем єднання.