Позов РФ проти України до Європейського суду з прав людини (ЄСПЛ) було подано з пропагандистською метою, він не має жодних шансів на задоволення.

Як передає "Інтерфакс-Україна", про це заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

"Не втручаючись у правосуддя ЄСПЛ, я можу абсолютно запевнити, що ця позовна заява не має жодних шансів на те, щоб бути задоволеною, і подана вона Росією виключно з пропагандистською метою. Жодних інших результатів, крім інформаційного шуму та витраченого часу суду на написання відповіді, у цього подання не буде", – сказав Кулеба на спільному брифінгу з міністром зовнішньої економіки і закордонних справ Угорщини Петером Сіярто в зоні ООС.

Раніше в четвер РФ уперше звернулася до ЄСПЛ з міждержавною скаргою на іншу державу – Україну, скарга стосується цілої низки порушень, зокрема загибелі мирного населення, придушення свободи слова та водної блокади окупованого РФ Криму. Також РФ зазначила в міждержавній скарзі до ЄСПЛ, що відповідальність за катастрофу малайзійського "Боїнга" рейсу MH17 на Донбасі лежить на Україні, яка не закрила повітряний простір над зоною бойових дій і пізніше не розслідувала цієї обставини.

Прокоментувала цю подію і телеведуча Тетяна Даниленко: "Єдина країна Ради Європи, яка законодавчо закріпила право влади не виконувати рішення Європейського суду з прав людини, подала на Україну в Європейський суд з прав людини. Це вже звучить як анекдот. Ще смішніше, що один з пунктів позову – Боїнг MH 17, збитий із ЗРК Бук 53-ї зенітно-ракетної бригади російської ППО з Курська.

Але було б смішно, якби не було так сумно: подібні, здавалося б, абсурдні кроки Росія дозволяє собі на хвилі «головокружения от успеха». Після того, як США і Німеччина підписали угоду щодо російського «Північного потоку-2», після того, як Байден недвозначно просигналізував про свій намір замирювати усіх агресорів планети, Путіну відкрилося вікно можливостей. Він налаштований взяти все. У списку «всього» Україна залишається в пріоритеті для Росії".