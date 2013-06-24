У Львові відбулося засідання Конгресу місцевих та регіональних влад під головуванням Президента України Володимира Зеленського. Про це повідомляє Урядовий портал.

Віце-прем'єр-міністр України - Міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук презентувала нову Стратегію державної політики внутрішнього переміщення до 2025 року.

Нинішні пріоритети Уряду у роботі з внутрішніми переселенцями – це сприяння їх інтеграції у приймаючі громади, наголосила Віце-прем'єр-міністр.

«Якщо минулого року ми спрямовували зусилля на евакуацію та первинну допомогу внутрішнім переселенцям, то зараз фокус уваги на інтеграції цих людей у приймаючих громадах. Їх психосоціальна підтримка. Допомога у працевлаштуванні на новому місці. Це і є на сьогодні ключовими інструментами інтеграції ВПО», – наголосила Ірина Верещук.

Віце-прем'єр-міністр закликала очільників регіональних і місцевих влад взяти за основу Урядову Стратегію та розробити власні місцеві програми підтримки й інтеграції ВПО з урахуванням локальної специфіки.

Вона запропонувала створити при ОВА координаційні центри з підтримки ВПО, а також – ради ВПО як органи самоорганізації внутрішніх переселенців.