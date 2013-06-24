Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури України та управління верховного комісара ООН у справах біженців підписали меморандум про співробітництво. Документ передбачає роботу платформи «Україна — наш Дім», мета якої — полегшення доступу до рішень з відбудови житла для людей, чиї будинки було пошкоджено або зруйновано під час війни.

«Цей інструмент дасть змогу міжнародним партнерам, бізнесу, гуманітарним організаціям, донорам та МФО інтегрувати інформацію про пошкодження, затребувану та надану допомогу для відновлення та забезпечення житлом», — прокоментував віцепрем’єр-міністр з відновлення України — міністр розвитку громад, територій та інфраструктури Олександр Кубраков.

Ключові ініціативи, які у фокусі проєкту, — прозора та справедлива компенсація за пошкоджене та зруйноване житло, забезпечення прямої допомоги громадянам для відновлення житла на основі механізму «єПідтримка», будівельні хаби, децентралізовані склади, які міститимуть заздалегідь закуплені будівельні матеріали для забезпечення нагальної потреби для проведення термінових ремонтів.