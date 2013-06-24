1 вересня у школах Дніпропетровщини розпочався новий навчальний рік. Уроки проходитимуть в різних формах. Зокрема, у Криворізькому районі 207 шкіл працюватимуть онлайн. Ще у 6 – буде змішаний формат.

«Рішення про те, в якому форматі будуть навчатися діти, прийняли у кожній територіальній громаді. Бідьшість із 834 шкіл області працюватимуть дистанційно», – сказала заступниця голови Дніпропетровської обласної військової адміністрації Ольга Горб.

У змішаному форматі розпочнуть новий навчальний рік у 6 школах однієї з громад Криворізького району. Цьогоріч до них зарахували понад 450 дітей.

«У нашій громаді – 7 закладів освіти. У 6 з них підготували захисні споруди. Батьки, вчителі, сільська влада разом працювали над тим, щоб діти навчалися у безпеці. Тож із 1 вересня починаємо навчання у змішаному форматі. Будуть як онлайн-уроки, так і «живі» зустрічі», – сказала начальниця відділу освіти, молоді та спорту виконкому сільради Анжела.

Заздалегідь підготували укриття в одному з місцевих ліцеїв. Директорка Валентина каже – більшість батьків обрали очний формат навчання.

«У шкільному підвалі зробили косметичний ремонт. Обладнали місця для учнів і працівників. Зробили й два «класи» з партами і дошками. Там можна і уроки провести, і відпочити, і перекусити. У сховищі є вентиляція та електрика, лишилося тільки провести інтернет», – розповіла вона.

Директорка додала – в укритті підготували запас ліків, продуктів та води на 48 годин. Встановили рукомийники та біотуалети.

«Я «за» те, щоб діти ходили до школи. Мої син та донька дуже хочуть на навчання. Їм важкувато опановувати новий матеріал вдома», – сказала мама школярів Олена Подунова.

Дев’ятикласник Костянтин Погасій зізнається – скучив за однокласниками та шкільними уроками.

«Мені більше подобається очне навчання. Так матеріал краще сприймається. Зрозуміліше стає, коли вчитель пояснює предмет саме у класі. Вже хочу зустрітися зі шкільними друзями», – сказав учень 9 класу Костянтин Погасій.

Готові до різних форм навчання і в одній з гімназій громади.

«Підлаштували шкільний підвал під укриття. Воно зможе вмістити більш ніж 100 людей. Винесли весь непотріб, зробили ремонт. Облаштували кілька кімнат, приміщення під харчоблок, санвузол і медичний куточок. Тепер усередині просторо та гарно», – сказала директорка однієї з гімназій Світлана.

Майже 80% батьків обрали для дітей очну форму навчання, додала директорка гімназії.

«Усі разом працювали над тим, щоб діти перебували у безпеці. Зі звичайного підсобного приміщення зробили гарне укриття. Вчителі чітко знають, як діяти у випадку повітряної тривоги. У школі все добре налагоджено, тому почуваємося спокійніше», – поділився батько восьмикласниці Сергій Івченко.

Загалом на Дніпропетровщині – 340 тис дітей шкільного віку.