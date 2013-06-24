Першим у столиці Національний університет біоресурсів і природокористування України розпочав реалізацію проєкту Президента України «Зелена країна».

«У ботанічному саду — одному з найкращих в Україні за наповненням колекції та оформленням — висаджено майже 800 дерев і кущів, — розповідає ректор університету Станіслав Ніколаєнко. — Це і традиційні для нашого регіону деревні та кущові види, й унікальні культивари. Зокрема деревця кедрової сосни європейської, які ми привезли із Прикарпаття ще зовсім маленькими і дорощували у нашому розсаднику. До речі, всі форми, висаджені цього разу, вирощено тут руками залюблених у цю роботу людей — спеціалістів ботсаду і майстрів виробничого навчання».

Біля лісівничого центру з’явилися туї — західна верескоподібна, західна Елевангера, західна золотиста, пірамідальна. Це не тільки елементи озеленення цього центру, а й зразки топіарного мистецтва, простіше кажучи, фігурного обрізання насаджень. У подальшому вони слугуватимуть для навчального процесу майбутніх лісівників і спеціалістів з ландшафтного дизайну. Посаджено куртину із псевдотсугою Мендеса. Це цікаве дерево, яке на його батьківщині сягає 70—100 метрів. В умовах Українських Карпат запас деревини цього виду сягає тисячі кубометрів на гектар. На ділянці географічних культур дуба звичайного теж посадили нові рослини.

«Колекція нашого ботсаду поповнилася двома березами Клокова, якої в інших ботанічних садах Києва немає, — доповнює загальну картину завідувач кафедри ботаніки, дендрології та лісової селекції Юрій Марчук. — Це унікальний вид флори України: на сьогодні в живій природі залишилося не більш як 30 таких дерев».

Колектив університету постійно бере участь в екологічних та природоохоронних акціях. І за кілька останніх років вже посаджено понад мільйон дерев на території вишу і в лісових масивах його Боярської лісової дослідної станції. Тепер долучилися до «Зеленої країни».

Така сама акція одночасно пройшла й у відокремлених структурних підрозділах університету у всій країні.