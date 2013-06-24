Група послів країн «Великої сімки» з підтримки реформ в Україні підтримали запропоновані зміни до нашої Конституції як основу для подальших консультацій. У своїй спільній заяві вони схвально оцінили зусилля щодо наближення тексту Основного Закону до положень Європейської хартії місцевого самоврядування. Ідеться про забезпечення належної ролі місцевого самоврядування, гарантії адекватного фінансування для здійснення ними повноважень, визначення прав і обов’язків та створення належної системи нагляду.

«Послідовна висока оцінка послів країн «Великої сімки» підтверджує, що Україна обрала правильний шлях і впевнено рухається до успішного завершення реформи з децентралізації. Перед нами стоїть надважливе завдання — внесення змін до Конституції. Вони закріплять перехід до децентралізованої моделі держави, створять фінансову основу для ефективного розвитку територіальних громад, а також допоможуть переформувати місцеві державні адміністрації на префектури тощо», — наголосив міністр розвитку громад та територій Олексій Чернишов.

Минулого тижня Комітет Верховної Ради з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування оприлюднив проєкт змін до Конституції в частині децентралізації. Ідеться про дев’ять статей, які отримають нові редакції. Це стало підсумком масштабних консультацій влади з місцевим самоврядуванням та їхніми асоціаціями, які тривали протягом майже двох років.

«Посли країн «Великої сімки» приділяють пильну увагу впровадженню реформи з децентралізації в Україні, якій країни «Великої сімки» надають практичну та фінансову підтримку. Посли підтримують запропоновані зміни до Конституції України в частині децентралізації як добру основу для консультацій щодо кінцевого варіанта змін», — цитує пресслужба міністерства текст спільної заяви групи послів «Великої сімки» з підтримки реформ в Україні.