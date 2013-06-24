21 лютого Перший заступник Міністра освіти і науки України Андрій Вітренко взяв участь у засіданні Комітету з питань людського виміру ОБСЄ на тему: «Право на освіту під час війни, конфлікту та гуманітарної кризи». Про це повідомляє Урядовий портал.

У виступі Андрій Вітренко зосередився на висвітленні реалій та умов, у яких доводиться українським школярам та студентам здобувати освіту під час агресивної війни рф проти нашої країни (зокрема на тимчасово окупованих територіях України), становища дітей з-поміж внутрішньо переміщених осіб тощо.

На засіданні комітету обговорювали питання права на освіту під час війни. У дискусії взяли участь:

Маартен Барендс (Maarten Barends) – керівник відділу гуманітарних зв'язків та зовнішніх відносин, голова Женевського офісу організації «Освіта не може чекати» (ECW), який представляє ECW у відносинах з партнерами та мережами в галузі освіти; Невена Сайкова (Nevena Saykova), яка підтримує адвокаційну діяльність Глобальної коаліції на захист освіти від нападів (The Global Coalition to Protect Education from Attack (GCPEA), пов'язану із просуванням схвалення та імплементації Декларації про безпеку шкіл.

«В умовах військової агресії російської федерації українська освіта зазнала втрат, які суттєво вплинули на її суб'єктів, інфраструктуру, механізм функціонування. Станом на початок лютого 2023 року 2660 закладів освіти постраждали від бомбардувань та обстрілів, 438 з них зруйновано повністю. У регіонах, які розташовані на тимчасово окупованих територіях України, або там, де ведуться активні бойові дії, ступінь пошкоджень визначити неможливо», – зазначив Андрій Вітренко.

За останні роки регіон ОБСЄ відреагував на низку криз, які постали перед державами-учасницями, зокрема забезпечення якісними освітніми послугами для дітей та молоді, які тікають від війни, конфліктів та гуманітарних криз.

За останній рік регіон ОБСЄ відреагував на найбільшу гуманітарну кризу та кризу з біженцями, спричинену повномасштабним військом вторгненням росії в Україну.

Такі зустрічі розширюють обізнаність на тему права про освіту під час війни, про конфлікт та гуманітарну кризу і надають державам-учасницям ОБСЄ можливість обмінятися набутим досвідом та почути погляди на цю тему з боку національних систем освіти, гуманітарних організацій та громадянського суспільства.