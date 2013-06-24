4 серпня 2022 року Міністр освіти і науки Сергій Шкарлет у межах робочої поїздки зустрівся з батьками учнів однієї зі шкіл міста Суми. Разом вони оглянули облаштоване в закладі укриття та обговорили бачення форми освітнього процесу у новому навчальному році. За словами Міністра, думки батьків розділилися. Про це повідомляє Урядовий портал.

«Одні хочуть скорішого повернення дітей до традиційного навчання, взаємодії з вчителями та спілкування з однолітками, адже соціалізація – важливий елемент для розвитку. Інші батьки задоволені створеними умовами в захисній споруді школи, однак їхні серця стискаються від думки, що вони не будуть поруч зі своєю дитиною в разі повітряної тривоги», – зазначив Сергій Шкарлет.

Міністр підкреслив, що всі діти повинні отримувати знання виключно в безпечних умовах.

«Право вибору форми навчання буде за батьками. Адміністрація школи створить умови для очного та дистанційного навчання, а також уже працює над форматом змішаного навчання», – додав він.

Сергій Шкарлет висловив вдячність директору школи та колективу, які опікуються долею учнів і створюють умови для того, аби школа була місцем безпеки.

У закладі створено необхідні умови для освітнього процесу: працює 4 кабінети української мови та літератури, по два комп’ютерні класи, кабінети фізики, англійської мови, історії, зарубіжної літератури, математики, по одному кабінету хімії, географії, окремий кабінет для вивчення предмета «Захист України», 2 майстерні та кабінет обслуговуючої праці, спортивна зала, спортивний майданчик зі штучним покриттям. Також є медичний кабінет. Учні харчуються в їдальні, що розрахована на 250 посадкових місць. Харчоблок забезпечено необхідним технологічним обладнанням. У закладі є 14 інтерактивних комплектів, 48 комп’ютерів, 29 ноутбуків, 11 багатофункціональних пристроїв, 7 принтерів, 7 ламінаторів, 22 телевізори.

Заклад підключено до інтернету. Школа має Wi-Fi зону.

Укриття укомплектовано засобами пожежогасіння, наявні схеми евакуації та позначено шляхи евакуації. Проведено перевірку системи вентиляції. Створено запаси води, продуктів харчування та медикаментів. У приміщенні укриття встановлено меблі та доступний інтернет для організації освітнього процесу