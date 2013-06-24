Сьогодні, 22 червня, Міністр внутрішніх справ України в ексклюзивному інтерв’ю телеканалу «Рада» розповів про зловживання зловмисників гуманітарною допомогою, перебіг слідства та покарання для них. Про це повідомляє Урядовий портал.

«Я хочу подякувати всім небайдужим громадянам, які допомагають нашій армії, Національній поліції, рятувальникам, просто громадянам. Волонтерство стало брендом України, наші іноземні партнери пишаються та вражені тим, як українці закордоном та іноземці відгукуються на ту біду, яка сьогодні в Україні. Тому ми сьогодні відзначаємо велику кількість допомоги, яка надходить. У тому числі до системи Міністерства внутрішніх справ України. Ми це дуже цінуємо», – наголосив очільник МВС.

За його словами, наразі з’являються окремі шахраї, які використовують слабкість людей або їхній безпорадний стан. Сьогодні правоохоронці розслідують 247 кримінальних проваджень щодо розкрадання гуманітарної допомоги. З них 29 особам повідомлено про підозру. Далі провадження передають до суду.

Денис Монастирський нагадав, що на початку широкомасштабної агресії Верховна Рада запровадила спеціальну статтю 201- 2 Кримінального кодексу – «Незаконне використання з метою отримання прибутку гуманітарної допомоги, благодійних пожертв або безоплатної допомоги».

«Зі свого боку поліція оперативно реагує на звернення, кіберполіція виявляє псевдоповідомлення про збір коштів», – запевнив Міністр.

Також він навів декілька найтиповіших прикладів шахрайств: «Найчастіше воно вчиняється щодо зборів коштів для придбання автомобілів високої прохідності для бійців. Ділки закуповують такі авто і продають їх в Україні за ринковою вартістю. Другий найпоширеніший варіант – закупівля гуманітарної допомоги у вигляді товарів та подальший їх продаж».

Найцинічніше шахрайство на думку очільника – випадки, коли українці на окупованих територіях здійснювали плати великих сум за евакуаційні маршрути, а ділки зникали з грошима.

«В Україні вже з’явилися два лідери по шахрайству: Київ та Львівщина. Далі – Харківщина та Кіровоградщина», – зазначив Денис Монастирський.