Офісом Генерального прокурора спільно з кіберполіцією та правоохоронцями Німеччини, в рамках міжнародного співробітництва викрито співучасника транснаціональної шахрайської схеми (ч. 3 ст. 190 КК України). Про це повідомляє пресслужба Офісу Генерального прокурора.

За даними слідства, громадянин України спільно зі знайомим на спеціалізованих хакерських форумах отримували реквізити банківських рахунків громадян Євросоюзу. За допомогою цих даних вони в подальшому сплачували різні покупки в інтернет-магазинах за кошт потерпілих.

Також вони створили сайти для працевлаштування торгових агентів, які отримували таким чином куплений товар та збували його у країнах Східної Європи. Винагороду члени злочинної групи отримували на електронні гаманці. Орієнтовна сума збитків, завданих потерпілим, сягає понад 18 млн грн.

Під час проведення санкціонованих обшуків в рамках міжнародного співробітництва спільно з правоохоронцями Німеччини вилучено комп’ютерну техніку, мобільні телефони та інші речі.

Досудове розслідування триває та здійснюється слідчими Харківського районного управління поліції № 2 за оперативного супроводу співробітників Управління протидії кіберзлочинам в Харківській області.

Наразі інший співорганізатор має статус обвинуваченого в рамках проведення розслідування поліцейськими Німеччини, де перебуває під вартою.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.