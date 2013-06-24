Правоохоронці вилучили найбільшу за період незалежності колекцію старожитностей. Про це Міністр внутрішніх справ України Денис Монастирський повідомив сьогодні, 24 червня, під час прес-конференції. Про це повідомляє Урядовий портал.

У заході також взяли участь Генеральний прокурор Ірина Венедіктова, директор Державного бюро розслідувань Олексій Сухачов, Міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко.

«Це унікальна безпрецедентна знахідка, не тільки для України, а й для Східної Європи. Знаково, що знахідку ми презентуємо сьогодні, наступного дня після надання Україні статусу кандидата в члени Європейського союзу. Предмети, знайдені правоохоронцями, чітко пов’язують історію України з історією Європи», – зазначив Денис Монастирський.

Як повідомив Денис Монастирський, упродовж п’яти діб оперативники Департаменту стратегічних розслідувань Національної поліції спільно з колегами-правоохоронцями провели 13 санкціонованих обшуків. Було вилучено 6066 предметів, які можуть мати культурну цінність, які змогли вивезти лише двома вантажними автомобілями.

За попередніми оцінками, вилучені предмети мають ознаки археологічних предметів: старовинна зброя та предмети озброєння, прикраси та деталі одягу, керамічний, металевий та скляний посуд. Окрім цього, один з вилучених предметів є стародруком і належить до бібліотечного фонду України.

«Експерти стверджують, що знахідки не мають аналогів в музейних колекціях України, або в єдиному екземплярі. Походження цінностей ще треба встановлювати. Частина походить з кримських музеїв, але більшість – з незаконно розграбованих курганів, які збиралися вочевидь дуже тривалий час. Частина колекції була просто знищена, через зберігання в неналежних умовах. Це свідчить, що зі старожитностями працювали не музейники, які не розуміли цінності артефактів», – розповів Міністр внутрішніх справ.

Вилучені археологічні предмети будуть передані на відповідальне зберігання до Національного музею історії України.