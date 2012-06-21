Мінекономрозвитку запрошує до реєстрації за новою процедурою організації колективного управління (ОКУ) авторськими та суміжними правами, які мають намір надалі здійснювати управління правами інтелектуальної власності авторів і правовласників.
З 22 квітня 2019 року буде припинено повноваження ОКУ, досі чинні на території України. Виняток становлять ті, що мають свідоцтва уповноважених у таких сферах колективного управління, як відтворення в домашніх умовах і в особистих цілях, публічне виконання і трансляція аудіо- та відеозаписів в ефір та через кабель. Повноваження ОКУ в цих галузях будуть чинними до вересня.
Усі ОКУ, які бажають і надалі здійснювати колективне управління, а також потенційні нові Мінекономрозвитку реєструватиме за новою процедурою.
ОКУ — це установи, яким автори творів або інші правовласники можуть передавати свої повноваження на управління авторськими або суміжними правами. ОКУ можуть від імені правовласників укладати договори з користувачами, погоджувати розмір винагороди (роялті), збирати, розподіляти і виплачувати зібрану винагороду. Саме вони забезпечують захист прав інтелектуальної власності музикантів, письменників, художників та інших правовласників.
Необхідність реєстрації ОКУ за новою процедурою визначено положеннями Закону «Про ефективне управління майновими правами правовласників у сфері авторського права і (або) суміжних прав». Реалізація закону дасть змогу встановити ефективну прозору систему колективного управління майновими правами у сфері авторського права та суміжних прав.
Реєстр ОКУ з докладною інформацією про них міститься на офіційному веб-сайті міністерства за посиланням: https://bit.ly/2Gxdgd0.
Зареєстровані ОКУ, що бажають збирати роялті у сферах обов’язкового і розширеного колективного управління, можуть здійснювати таку діяльність лише після акредитації за підсумками проведення відкритого конкурсу.
Заяви для участі в конкурсі на акредитацію ОКУ для збирання роялті у сферах розширеного або обов’язкового управління прийматимуть у березні 2019 року. Щоб початок акредитації ОКУ за новою процедурою вважати успішним, Мінекономрозвитку бажано зареєструвати принаймні кілька таких організацій.
Очікують, що до 22 жовтня 2019 року буде ліквідовано Українське агентство з авторських і суміжних прав, яке раніше виконувало функції державної організації колективного управління. Це дасть змогу розвантажити державу від не властивих їй функцій збирання роялті, а також дерегулювати сферу колективного управління авторськими і суміжними правами.
Відділ новин
«Урядового кур’єра»