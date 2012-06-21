Десята Міжнародна виставка «Сучасні заклади освіти» зібрала у Києві педагогів з усієї країни. Зокрема, професійну освіту Луганщини гідно представили 18 закладів П(ПТ)О області. За підсумками участі в міжнародному освітянському заході профосвітян області відзначили 5 золотими, срібною та бронзовою медаллю, а вище професійне училище № 92 м. Сєвєродонецька отримало навіть Гран-Прі «Лідер професійної (професійно-технічної) освіти» у рейтинговому виставковому конкурсі.
Саме представники цього учбового закладу провели для гостей заходу майстер-клас «Коктейльний калейдоскоп».
З розповідей учасників заходу, виставку супроводжувала змістовна тематична програма, яка включала конференції, презентації, семінари, круглі столи, майстер-класи, воркшопи, відкриті уроки, панельні дискусії тощо. Участь у вищезазначених заходах взяли представники секретаріату Комітету Верховної Ради України з питань науки і освіти, керівники, провідні фахівців і науковців Міністерства освіти і науки України, Національної академії педагогічних наук України, Державної наукової установи «Інститут модернізації змісту освіти», педагогічні працівники та представники закордонних закладів освіти, міжнародні представництва, виробники і постачальники засобів навчання.
Іванка МІЩЕНКО,
для «Урядового кур'єра»