Питання кадрового забезпечення залишається актуальним для закладів охорони здоров'я Сватівського району. Тож головний лікар комунального неприбуткового підприємства «Сватівський ЦПМСД» Раїса Левенець та заступник генерального директора Сватівського РТМО Віктор Таран особисто взяли участь в ярмарку вакансій, організованому ректором Луганського державного медичного університету Ігорем Іоффе.
Метою заходу було сприяння працевлаштуванню випускників університету, заповненню вакансій в закладах охорони здоров'я області та налагодженню контактів між студентами та їх майбутніми (можливими) роботодавцями.
Як повідомляють сватівчани, район презентував свої заклади охорони здоров'я з детальним аналізом усіх напрямків діяльності. Також повідомили студентів про районні програми щодо забезпечення медичних працівників житлом та щодо можливості оплати лікарям-інтернам навчання в інтернатурі за рахунок коштів районного бюджету за умови подальшого працевлаштування за фахом у Сватівському районі. Тепер на Сватівщині сподіваються, що пропозиції будуть студентською молоддю опрацьовані, взяті до уваги та майбутні лікарі зроблять свій вибір на користь закладів охорони здоров'я саме цього району.
Загалом у роботі ярмарку вакансій взяли участь керівники двох районів. Наразі у переміщеному з тимчасово окупованої території медичному університеті навчаються 1145 студентів, 90 % – жителі Луганщини.
«Майбутні спеціалісти в очікуванні відкриття обласної клінічної лікарні. Вони хочуть залишитися саме на Луганщині», – підкреслив ректор вишу Ігор Іоффе.
Іванка МІЩЕНКО,
для «Урядового кур'єра»