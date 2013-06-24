Прем’єр-міністр Болгарії Кирил Петков заявив, що прибуде з делегацією парламентарів до української столиці у середу, 27 квітня.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Novinite.

«У середу ми очікуємо виїхати до Києва, де поїздка буде дещо більш особливою, оскільки там війна. Ми поїдемо до Польщі і звідти прямуватимемо до (української – ред.) столиці», - сказав Петков.

За його словами, болгарська делегація продемонструє підтримку Україні та передасть деяке забезпечення для захисту військових.

«По-перше, ми передамо шоломи та жилети, які обіцяли від уряду. По-друге, коаліція повинна разом демонструвати підтримку України. Бути там стане її символом. Не випадково туди поїхали інші лідери, бо одна справа писати в Facebook, інша справа — проїхати через територію, дістатися до Києва і показати українській владі, що ми з ними. По-третє, ми продовжимо обговорювати питання, як можливо повернути наш корабель, який заблокований в Чорноморську» , - додав Петков.

Як повідомлялося, Болгарія засудила вторгнення рф в Україну, проголосувала за підтримку санкцій Європейського Союзу проти росії та прийняла вже понад 90 тис. українських біженців. Однак у правлячій коаліції з чотирьох партій немає єдності щодо того, чи надсилати Києву зброю та боєприпаси. Очікується, що вже наступного тижня парламент Болгарії обговорить, як далі підтримувати Україну.

Під час візиту до Болгарії міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що після кожної відмови у передачі Україні військової допомоги у росії з’являється більше можливостей вбивати українців.