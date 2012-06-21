Під головуванням Прем’єр-міністра Дениса Шмигаля 2 серпня відбулася нарада щодо приватизації з міністром Кабінету Міністрів Олегом Немчіновим і Головою Фонду державного майна Дмитром Сенниченком.

У Фонді доповіли, що доходи від приватизації об’єктів у 2020 році склали 2,25 млрд грн. Цьогоріч від аукціонів планують залучити до державного бюджету до 12 млрд грн, що сумарно більше, ніж було залучено за останні 5 років.

Перший аукціон у межах великої приватизації має відбутися 31 серпня. Від продажу АТ «ОГХК» планується залучити 4-6 млрд грн.

«Минулого року ми продемонстрували успішний досвід приватизації. Цього року стоїть ще більш амбітне завдання — приватизація великих державних підприємств. Залучення приватних інвестицій у розвиток компаній сприятиме створенню нових робочих місць та реалізації потенціалу у відповідних галузях економіки. Уже зараз необхідно планувати наступні кроки в цьому напрямку», — підкреслив Денис Шмигаль.

За підсумками наради Прем’єр-міністр дав завдання Міністерству економіки спільно з Фондом державного майна протягом місяця підготувати перелік об'єктів для приватизації на 2022-2023 роки.