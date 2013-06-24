Фінансову підтримку України обговорили Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль і Президент Групи Світового банку Девід Малпасс. Про це повідомляє Урядовий портал.

Сторони торкнулися питань участі банку в оцінці збитків, завданих російською агресією, у підготовці плану відбудови нашої держави та залученні коштів на ці потреби. Також порушили питання підтримки людей на постраждалих територіях нашої держави.

«Україна — відповідальна держава. Ми маємо стабільну макроекономічну ситуацію та продовжуємо виконувати свої фінансові зобов’язання. Однак агресія рф щодня обходиться нам дуже дорого. Ми потребуємо фінансової допомоги, аби підтримувати наших людей, які постраждали від дій росії», — зазначив Прем’єр-міністр України.

Денис Шмигаль подякував за підтримку Девіду Малпассу, який із перших днів російського вторгнення активно допомагає Україні.

«Завдяки допомозі партнерів, у тому числі США, ми обов’язково переможемо», — підкреслив очільник Уряду.

Під час зустрічі Прем’єр-міністра й Президента Групи Світового банку була укладена угода про надання Україні гранту в розмірі 88,5 млн євро із Цільового фонду на політику розвитку у сфері економічного відновлення. Документ підписали Міністр фінансів України Сергій Марченко та Регіональний директор Світового банку у справах Східної Європи (Білорусь, Молдова та Україна) Аруп Банерджі.