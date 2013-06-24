Під час зустрічі 9 червня Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль обговорив всебічну підтримку України у протидії російському вторгненню, питання повоєнного відновлення України й впровадження реформ із Надзвичайним і Повноважним послом Сполучених Штатів в Україні Бріджит Брінк. Про це повідомляє Урядовий портал.
Денис Шмигаль привітав Бріджит Брінк із призначенням на посаду та висловив впевненість у розвитку плідної співпраці як із посольством Сполучених Штатів, так і з Урядом США. Він наголосив, що від першого дня широкомасштабного вторгнення росії в Україну США надають величезну підтримку нашій державі.
«До масштабної війни ми мали хороший досвід у реалізації реформ. Після війни, переконаний, ми матимемо активну співпрацю у відновленні й відбудові нашої країни. Зараз ми працюємо над відповідним планом у межах ініціативи United24. Ми маємо намір створити ще кращу Україну. Не просто відновити цеглу й бетон, а відбудувати країну за європейськими стандартами. Розраховуємо, що США долучаться до цього процесу», — підкреслив Прем’єр-міністр.
Очільник Уряду відзначив успішність України у впровадженні багатьох реформ, зокрема цифровізації, яка мінімізує людський фактор та корупційні ризики у сфері держпослуг, а також реформи енергетичного сектору. Так, цьогоріч українська енергосистема приєдналася до європейської мережі ENTSO-E та вже експортує електроенергію до Молдови та Польщі.
Денис Шмигаль і Бріджит Брінк також обговорили оборонну підтримку України. Глава Уряду подякував США за надання зброї і техніки та наголосив, що наша країна потребує більше озброєння для звільнення своїх територій.