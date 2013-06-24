Під головуванням Прем’єр-міністра Дениса Шмигаля відбулася селекторна нарада з начальниками Житомирської, Київської, Сумської та Чернігівської обласних військових адміністрацій щодо реалізації в регіонах проектів швидкого відновлення України. Про це повідомляє Урядовий портал.

На нараді також були присутні Віце-прем’єр-міністр з відновлення України — Міністр розвитку громад, територій та інфраструктури Олександр Кубраков, Віце-прем’єр-міністр — Міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук, Міністр енергетики Герман Галущенко, Міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко, Міністр освіти і науки Сергій Шкарлет, Міністр захисту довкілля та природних ресурсів Руслан Стрілець, Голова Державного агентства відновлення та розвитку інфраструктури Мустафа Найєм, представники Міністерства внутрішніх справ, Міністерства соціальної політики, Міністерства фінансів, Голова ДСНС та інші.

Прем’єр-міністр заслухав інформацію очільників ОВА щодо проектів відновлення житла та критичної інфраструктури.

«Ми багато зусиль приділяємо роботі з партнерами, аби залучити всі можливі інструменти для відновлення України. Попередньо напрацьований драфт Плану відновлення. Закликаю долучитися регіони, щоб ми отримали якісний план для подальшої роботи над його реалізацією», — зазначив Денис Шмигаль.

Як поінформував Віце-прем’єр-міністр Олександр Кубраков, зараз напрацьовується механізм онлайн-виплат для людей, які потребують незначного ремонту житла, пошкодженого внаслідок російської агресії. Наступний блок відновлення — це капітальний ремонт будинків, який потребує залученості ОВА та розробки проектно-кошторисної документації. І третій блок — компенсація за втрачене житло. Очікується ухвалення відповідного законодавства, після чого комісії на місцях будуть верифіковувати збитки.

Прем’єр-міністр зі свого боку наголосив, що питання відшкодування за житло є дуже актуальним для людей.

«Є величезний запит суспільства. У бюджеті уже є 17 млрд грн конфіскованих російських активів. Ми заклали 35,5 млрд від доходів Нацбанку у відповідний фонд відновлення. І маємо 1,5 млрд доларів від США на пріоритетне відновлення житла та критичної інфраструктури. Треба починати роботу невідкладно», — підкреслив Глава Уряду.

Учасники наради також заслухали Міністра енергетики Германа Галущенка щодо ситуації з електропостачанням. За його словами, вже розпочата робота з будівництва нової розосередженої теплової генерації, що дозволить до кінця року отримати додаткову потужність.

Очільник Державного агентства відновлення та розвитку інфраструктури Мустафа Найєм поінформував, що розгортання й оснащення Пунктів незламності у Житомирській, Київській, Сумській та Чернігівській областях відбувається згідно з планом. Продовжується забезпечення пунктів генераторами та старлінками.

Денис Шмигаль наголосив, що Пункти незламності, де бракує необхідних речей, не можна зараховувати до категорії «відкритих». Він дав доручення начальникам ОВА підготувати перелік щодо потрібної кількості старлінків і генераторів, щоб забезпечити ними кожен Пункт незламності.

Також Прем’єр-міністр доручив начальникам ОВА у координації з Агентством відновлення та інфраструктурних проектів розробити проектно-кошторисні документації для капітального ремонту пошкодженого житла та критичної інфраструктури.

Представники міністерств та очільники ОВА також доповіли Главі Уряду інформацію щодо функціонування в умовах воєнного стану закладів освіти, охорони здоров’я, соціального забезпечення та стану готовності захисних споруд цивільного захисту в регіонах, поводження з побутовими та іншими відходами, а також з будівельними відходами, що утворились в умовах ведення воєнних дій.