Реалізацію реформ, залучення інвестицій та зміцнення національної пам’яті та ідентичності обговорив Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль з представниками Світового конгресу українців.

Глава уряду привітав учасників зустрічі з 30-ю річницею проголошення Незалежності України та підкреслив, що держава й надалі вживатиме заходів на підтримку закордонних українців.

«Українці за кордоном — це рушійна сила для популяризації нашої країни у світі. Усі ми маємо спільну мету: Україна повинна стати регіональним лідером в частині політичного та економічного розвитку», — зазначив Прем’єр-міністр.

Денис Шмигаль зауважив, що Україна продовжує розвиватися і рухатися у напрямку реалізації реформ, які сприяють просуванню країни на шляху євроатлантичної інтеграції. Одним з безумовних пріоритетів цих реформ, за словами очільника уряду, є створення комфортного середовища для роботи іноземних інвесторів та іноземного бізнесу на території України.

«Наша системна та комплексна робота вже приносить очікувані результати. Україна стає все більш привабливою для іноземних інвестицій. Ми готові і надалі надавати іноземним компаніям, які хочуть працювати в Україні, всіляку допомогу», — відзначив Денис Шмигаль.

Прем’єр-міністр подякував Світовому конгресу українців за активну позицію у відстоюванні інтересів нашої держави, що сприяє консолідації міжнародної підтримки.