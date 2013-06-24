Збільшення фінансування оборонної підтримки України та виключення росії з Міжнародної групи з протидії відмиванню брудних грошей (FATF) обговорили під час зустрічі в Берліні Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль і Федеральний міністр фінансів Німеччини Крістіан Лінднер. Про це повідомляє Урядовий портал.

Сторони обговорили пропозицію в Уряді Німеччини щодо збільшення у 2023 році бюджету на оборонну підтримку України з 697 млн євро до 2 млрд євро. Денис Шмигаль подякував від імені держави та всіх українців Крістіну Лінднеру за підтримку цієї ініціативи.

Прем’єр-міністр та Міністр фінансів України розповіли німецькій стороні про нагальні потреби у відновленні енергетичної інфраструктури, а також обговорили подальше фінансове співробітництво в довгостроковій перспективі й підтримку Німеччиною виділення макрофінансової допомоги від ЄС.

Денис Шмигаль подякував ФРН за підтримку санкцій проти агресора та наголосив на необхідності ухвалення рішення про виключення росії з FATF.