У середу, 3 серпня, Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль провів зустріч із Міністром закордонних справ Естонії Урмасом Рейнсалу. Сторони обговорили зміцнення міжурядового діалогу, підтримку й повоєнне відновлення України. Про це повідомляє Урядовий портал.

Денис Шмигаль подякував естонському Уряду й народу за велику підтримку й допомогу, яку вони надають нашій країні в усіх напрямках.

«Естонія передала Україні зброї на третину свого бюджету. А за рівнем співвідношення ВВП країни до об’ємів допомоги Естонія є лідером у підтримці нашої країни, й українці це дуже цінують», — підкреслив Прем’єр-міністр України.

Очільник українського Уряду також висловив вдячність естонській стороні за гуманітарну допомогу й підтримку України на шляху європейської інтеграції, зокрема в питанні отримання статусу кандидата на членство в ЄС.

«Важливо зараз налагодити двосторонню міжурядову роботу, зокрема в частині співпраці з партнерами по ЄС і НАТО, аби забезпечити першочергові потреби, які допоможуть нам перемогти у війні з росією. Ми докладаємо до цього максимум зусиль, і переконаний, що Естонія в цьому допоможе», — сказав Денис Шмигаль.

Прем’єр-міністр України та голова МЗС Естонії також обговорили План відновлення нашої країни. Урмас Рейнсалу повідомив, що Естонія допоможе у відбудові Житомирської області.

Також Міністр закордонних справ Естонії запевнив, що новий склад естонського Уряду продовжує всебічну підтримку України. Зокрема, найближчим часом буде схвалений новий пакет допомоги, який включатиме зброю, боєприпаси та навчання українських військових. За словами Урмаса Рейнсалу, Естонія продовжує наполягати на тому, щоб росія понесла відповідальність за агресію через міжнародний трибунал.