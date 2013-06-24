Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль провів онлайн-розмову з Прем’єр-міністром Швеції Ульфом Крістерссоном. Про це повідомляє Урядовий портал.

Сторони обговорили підтримку, необхідну для відновлення енергетичної інфраструктури України.

«Шведські трансформатори, генератори й інше обладнання вже допомагає у відновленні української енергосистеми. Дякуємо. Водночас захист неба над Україною від терористичних атак росії залишається для нас пріоритетом», — наголосив Денис Шмигаль.

Прем’єр-міністр України відзначив, що новий «зимовий пакет» допомоги від Уряду Швеції на майже $338 млн, який, зокрема, включає ППО — вагомий внесок у нашу стійкість і перемогу.

Також Денис Шмигаль подякував Швеції за долучення до ініціативи Президента України Grain from Ukraine та виділення 10 млн євро на закупівлю українського зерна для країн Азії та Африки.

Очільники урядів, серед іншого, проговорили післявоєнну відбудову та подальшу інтеграцію України в Європейський Союз. Денис Шмигаль висловив сподівання на вагомий прогрес у цьому питанні під час головування Швеції в Раді ЄС з 1 січня 2023 року.