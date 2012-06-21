Двосторонню співпрацю, інтеграцію в Європейський Союз та приєднання до європейської енергетичної мережі ENTSO-E обговорили Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль і Прем’єр-міністр Молдови Наталія Гавріліце під час телефонної розмови 9 серпня.

Денис Шмигаль привітав Наталію Гавріліце з призначенням на посаду та побажав успіху в імплементації всіх запланованих реформ на благо молдовського народу. Він додав, що Україна готова працювати разом з Молдовою на шляху до європейської інтеграції.

«Вважаю, що двостороннє співробітництво між нашими країнами має великий потенціал, зокрема, в частині реалізації двосторонніх проектів. Ми цінуємо, що розвиток співпраці з Україною включено до програми Уряду Молдови як один із стратегічних напрямків», — зазначив Прем’єр-міністр України.

Денис Шмигаль також підкреслив, що співпраця в інтеграції енергетичної систем України й Молдови в європейську енергетичну систему ENTSO-E є такою успішною, як і взаємодія в забезпеченні транзиту газу.

Прем’єр-міністр України висловив сподівання на плідну особисту зустріч у Кишиневі під час робочого візиту з нагоди відзначення 30-ї річниці Незалежності Молдови. Зокрема, в частині, що стосується рішення про відновлення роботи Спільної міжурядової комісії з питань економічного співробітництва, а також інших двосторонніх робочих органів та форматів, включаючи Дністровську комісію.