У Києві 24 березня відбулася зустріч Прем’єр-міністра України Дениса Шмигаля, Президента Рійгікогу Естонської Республіки Юрі Ратаса, Голови Сейму Латвійської Республіки Інари Мурнієце та Голови Сейму Литовської Республіки Вікторії Чміліте-Нільсен. Про це повідомляє Урядовий портал.
Денис Шмигаль розповів очільникам парламентів про героїчну боротьбу українського народу з російським агресором. А також обговорив питання вступу України в Європейський Союз.
«Українці давно довели, що є частиною європейської родини. Уряд зі свого боку прискорює всі бюрократичні процедури, щоб закріпити це на папері», — зазначив Прем’єр-міністр України.
Очільник українського Уряду під час зустрічі закликав Естонію, Латвію та Литву долучатися до відновлення України. Зокрема, він поінформував про створення відповідних фондів: Фонду підтримки української армії та гуманітарної допомоги, Фонду обслуговування зовнішнього боргу, Фонду перезапуску малого та середнього бізнесу, Фонду відновлення зруйнованої інфраструктури.
Сторони також обговорили необхідність посилення санкцій проти Російської Федерації. Денис Шмигаль наголосив, що Росія має відповісти за свої воєнні злочини.
Так, Прем’єр-міністр України закликав відключити всі російські банки від SWIFT, заморозити всі банківські й кореспондентські рахунки Росії в цивілізованих країнах, включити РФ до чорного списку FATF, запровадити ембарго на торгівлю російською сировиною (нафтою, газом, металами), закрити порти держав-членів ЄС для суден агресора.
Денис Шмигаль подякував керівництву Естонії, Латвії та Литві, кожному громадянину цих країн за прихисток українців та всю допомогу, яку отримує Україна.