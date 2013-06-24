На полях Міжнародної конференції з питань відновлення України, що проходить у Лугано 4-5 липня, Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль провів низку зустрічей із високопосадовцями країн-партнерів і міжнародних організацій. Про це повідомляє Урядовий портал.

З Виконавчим віце-президентом Європейської комісії Валдісом Домбровскісом очільник українського Уряду обговорив заходи, що сприятимуть посиленню торгівлі України з ЄС. Зокрема, Денис Шмигаль подякував за підтримку зусиль у відновленні роботи Промислового діалогу Україна — ЄС: «Це може стати додатковим інструментом для поновлення діяльності українських промислових підприємств та ланцюжків постачання продукції».

Прем’єр-міністр подякував за рішення Єврокомісії надати 9 млрд євро Україні для покриття дефіциту бюджету. Він також підкреслив, що Україна налаштована оперативно виконати кроки, визначені Європейською Комісією у висновках про надання статусу кандидата: «Ми вже підготували відповідний план заходів. Переконаний, це дасть змогу вже незабаром розпочати роботу щодо початку переговорів про вступ України в ЄС».

Під час зустрічі з Прем’єр-міністром Чехії Петром Фіалою сторони скоординували наступні дії щодо протистояння російській агресії та обговорили практичну реалізацію Плану відновлення України

«Найближчі шість місяців Чехія головуватиме в Раді Європейського Союзу. У цей час плануємо здійснити рішучі кроки щодо інтеграції України в ЄС», — наголосив Денис Шмигаль.

Із Прем’єр-міністром Литви Інгрідою Шимоніте Глава українського Уряду обговорив посилення співпраці для розширення експортних можливостей України, насамперед експорту врожаю.

Денис Шмигаль подякував Литві й литовському народу за те, як багато вони зробили для підтримки України: фінанси, зброя, санкції. «Маємо знайти шлях для посилення дієвості санкцій проти держави-терориста росії», — підкреслив він.

На зустрічі з Міністром закордонних справ Великої Британії Ліз Трасс Денис Шмигаль поділився баченням Уряду щодо розвитку України після перемоги: «Розраховуємо за рік у Великій Британії обговорити не лише реформи, але й прогрес у реалізації Плану відновлення».

Прем’єр-міністр України подякував за допомогу, яку надає Британія нашій країні та готовність підтримати відбудову Київської області.

Денис Шмигаль також провів зустріч із директором Європейського департаменту Міжнародного валютного фонду Альфредом Каммером. Сторони порушили питання функціонування економіки України у воєнний період, розвитку сфери енергетики та впровадження реформ.

Прем’єр-міністр подякував МВФ за швидке реагування на виклики, що постали перед Україною у зв’язку зі збройною агресією рф, та надання допомоги в рамках Інструменту швидкого фінансування: «Створення Спеціального адміністративного рахунку МВФ для України дозволило оперативно отримати кошти від країн-партнерів».