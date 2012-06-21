Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль разом із Президентом України Володимиром Зеленським 27 серпня взяв участь в урочистостях з нагоди 30-річчя незалежності Республіки Молдова.

«З різницею у три дні Україна й Молдова відзначають 30-річчя своєї незалежності. Радий сьогодні особисто бути присутнім на святкуванні в Кишиневі й вітати молдовський народ з ювілейною датою. Бажаю нашим друзям і сусідам процвітання та добробуту», — зазначив у своєму привітанні Денис Шмигаль.

Учасники урочистих заходів переглянули військовий парад, який відбувся на площі Великих Національних зборів, та пройшлися центральною вулицею Кишинева.