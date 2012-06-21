Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль вніс до Верховної Ради подання про призначення голови парламентського комітету з питань правоохоронної діяльності Дениса Монастирського міністром внутрішніх справ, повідомив народний депутат із фракції "Голос" Ярослав Юрчишин.

Публікацію у соцмережі Ярослав Юрчишин супроводив фотокопією відповідного подання від Прем'єр-міністра, яке датується 15 липня 2021 року. У тексті подання йдеться, що подання вноситься, зокрема, за пропозицією депутатської фракції "Слуга народу", яка має право коаліції у Верховній Раді IX скликання.

Як повідомлялося, Арсен Аваков 13 липня подав заяву про звільнення з посади, яку Верховна Рада підтримала 15 липня.

Президент України Володимир Зеленський запропонував на посаду нового керівника Міністерства внутрішніх справ України кандидатуру голови комітету Верховної Ради з питань правоохоронної діяльності Дениса Монастирського.