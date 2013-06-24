Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль у середу, 23 березня, відвідав енергетиків, які від початку російського вторгнення працюють фактично на передовій. Про це повідомляє Урядовий портал.

«Ваша робота непроста навіть у мирний час. А зараз, коли ворог напав на Україну, руйнує наші мирні міста — ви героїчно робите все, щоб країна продовжувала жити», — зазначив очільник Уряду.

Прем’єр-міністр подякував працівникам енергетичної галузі та вручив державні нагороди працівникам Київського регіонального центру обслуговування мережі, які від першого дня війни здійснювали відновлення об'єктів системи передачі поблизу Василькова, Гостомеля, Нових Петрівців — найгарячіших точок на Київщині.

«Під кулями та авіаударами ви відновлюєте електропостачання в будинки українців. Від вашої роботи залежить, чи залишаються наші міста живими. Завдяки вам працюють лікарні, працюють підприємства, працюють магазини», — підкреслив Денис Шмигаль.

Глава Уряду наголосив, що Україна й українці завжди пам’ятатимуть, завдяки кому під час війни країна продовжувала жити.