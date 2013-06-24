Прем’єр-міністр Денис Шмигаль взяв участь в урочистих заходах вручення державних нагород і відзнак працівникам Міністерства внутрішніх справ України, Національної поліції, Національної гвардії, Державної служби з надзвичайних ситуацій, Державної міграційної служби та Державної прикордонної служби. Про це повідомляє Урядовий портал.

Глава Уряду вручив почесні грамоти Кабінету Міністрів працівникам Національної поліції, ДСНС та міграційної служби, що відзначилися героїчними діями на службі під час повномасштабної війни з росією.

«З вдячністю вручаємо вам нагороди за ваші героїчні вчинки та подвиги. З першого дня, з першої хвилини ви захищаєте Україну й кожного українця. Велика честь у вашій особі подякувати Національній поліції, Національній гвардії, Державній міграційній службі, прикордонникам, ДСНС. Ви рятуєте людей, несете надію тим, хто до вас звертається. Під час війни ви першими прийняли на себе удар. Першими прийшли на допомогу», — сказав Прем’єр-міністр.

Учасники заходу вшанували пам'ять загиблих героїв хвилиною мовчання.