У четвер, 29 липня, Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль взяв участь у фінальній презентації концепцій інтеграційних проєктів у межах реалізації проєкту «Івано-Франківщина та Донеччина будують мости співпраці».
«В Україні з’являється все більше ініціативних громад, які роблять правильні і корисні речі для держави. Єднати українців та прокладати мости співпраці між регіонами — це ключові речі, що роблять нашу державу успішною. Саме коаліція громадянського суспільства, бізнесу, центральної та місцевої влади є основою для реалізації сотень проєктів по всій країні, які спрямовані на покращення життя наших громадян. Тому хочу висловити свою щиру підтримку команді проєкту в його стратегічній діяльності», — зазначив Прем’єр-міністр.
Денис Шмигаль підкреслив, що це один із тих проєктів, які варто брати за приклад іншим регіонам та розвивати його надалі. Ініціативи, які обговорюються в межах спільних дискусій, за його словами, мають отримати практичну реалізацію, а співпраця регіонів має розширюватися на нові сфери.
Також Прем’єр-міністр наголосив, що вкрай важливо налагодити системне співробітництво між двома областями для подолання стереотипів та сформувати загальноукраїнську солідарність між регіонами.
У заході взяли участь Тимчасова повірена у справах США в Україні Крістіна Квін, директор місії USAID в Україні і Білорусі Джим Хоуп, голова Донецької облдержадміністрації, керівник обласної військово-цивільної адміністрації Павло Кириленко, голова Івано-Франківської облдержадміністрації Світлана Онищук.
ДОВІДКА "УК"
Проєкт «Івано-Франківщина та Донеччина будують мости співпраці» реалізувався впродовж лютого-червня 2021 року.
Його мета — розвиток територій та покращення добробуту населення через розроблення та імплементацію спільних міжрегіональних проєктів в соціальній, торгово-економічній, науково-технічній і культурній сферах між Івано-Франківською та Донецькою областями.