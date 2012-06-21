За даними Оператора ГТС України, ціна на газ в Європі зросла до найбільших значень за останні 13 років — понад 450 доларів США за кубічний метр. Про це зазначив Прем’єр-міністр Денис Шмигаль під час «Години запитань до уряду» у Верховній Раді.

Як відзначив Денис Шмигаль, така ціна на газ є найвищою з 2008 року, і якби влада вчасно не вжила заходів, українські домогосподарства були б змушені платити приблизно 13-15 грн за кубічний метр.

«Завдяки спільній роботі уряду, Офісу Президента, Верховної Ради, НКРЕКП ми ще у травні запустили річний продукт на газовому ринку. Ми убезпечили людей від різких стрибків цін. Споживачі «Нафтогазу», наприклад, зараз платять 7 грн 96 копійок за кубічний метр», — зауважив очільник уряду.

Прем’єр-міністр підкреслив, що повноваження стосовно встановлення тарифів на опалення та гарячу воду повністю передані місцевій владі. Окрім того, газові компанії представили місцевій владі альтернативи у вигляді довгострокових контрактів, які дозволять їм стабільно отримувати блакитне паливо без коливання цін.

Також Денис Шмигаль наголосив, що уряд тримає процес щодо підготовки до опалювального сезону на контролі. За його словами, на кінець червня обсяг газу в підземних газових сховищах перевищив 16 млрд кубів, що більше, ніж було у 2019 році.

«Так само активізується робота щодо забезпечення країни необхідною кількістю вугілля. Вся ця підготовка йде у щоденному режимі. Міністерство розвитку громад та територій ближче до початку осені буде в щотижневому режимі звітувати про ситуацію», — резюмував Прем’єр-міністр.