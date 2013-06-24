Збільшення експортних можливостей України, розблокування українських морських портів і відновлення нашої країни обговорили під час телефонної розмови Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль і Прем’єр-міністр Франції Елізабет Борн. Про це повідомляє Урядовий портал.

Денис Шмигаль подякував Франції за підтримку рішення щодо надання Україні статусу кандидата на вступ у Європейський Союз, а також за фінансову й військову допомогу.

«Цінуємо підтримку Франції. Переконаний, ми крокуємо до нових спільних перемог і до більш сильної об’єднаної Європи», — підкреслив Прем’єр-міністр України.

Глава українського Уряду наголосив на необхідності притягнути росію та всіх винних до відповідальності за скоєні злочини. Він також подякував Франції за підтримку функціонування Міжнародного кримінального суду. Прем’єр-міністр України підкреслив, що росія цілеспрямовано спричиняє кризи у Європі та світі. Зокрема, через блокування українських портів агресор провокує харчову кризу, яка зачепить багато країн світу.

«Швидка перебудова інфраструктури нашого західного кордону із ЄС дозволила суттєво наростити експорт врожаю. Однак це все ще в десятки разів менше спроможності наших морських портів», — зауважив Денис Шмигаль.

За словами Прем’єр-міністра, Україна веде перемовини з ООН щодо організації безпечних коридорів для вивезення врожаю морськими шляхами. Він наголосив, що такі коридори мають бути відкриті лише під егідою Організації об’єднаних націй, Світової організації торгівлі або іншого альянсу, який матиме довіру та забезпечить безпеку для українських портових міст.

Денис Шмигаль також повідомив, що Європейською комісією, зокрема особисто Урсулою фон дер Ляєн, було запропоновано створити в ЄС коридори солідарності для українських продовольчих вантажів. Наразі такі коридори вже утворені, і Україна їх поступово освоює.

Прем’єр-міністри України та Франції також обговорили розмінування території та майбутню повоєнну відбудову нашої країни. Денис Шмигаль повідомив, що наступного тижня в Лугано відбудеться Конференція з питань відновлення України.

«Ключовим елементом конференції стане представлення проекту Плану відновлення, попередньо підготовленого Урядом України із залученням міжнародних експертів та фахівців із Єврокомісії», — сказав Денис Шмигаль.

Прем’єр-міністр Франції зі свого боку підтвердила, що їхня країна візьме участь у повоєнній відбудові. За її словами, французькі регіональні органи мобілізуються для допомоги Україні. Елізабет Борн також зазначила, що Франція вивчає можливість відправлення спеціалізованого обладнання для розмінування українських територій.