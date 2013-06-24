23 квітня Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль та Прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький у Кракові підписали Меморандум про посилення співробітництва в залізничній сфері. Про це повідомляє Урядовий портал.

Денис Шмигаль підкреслив, що після початку повномасштабної війни росії проти України Польща стала ключовим логістичним центром для допомоги Україні. Особливо тісна співпраця відбувається на рівні залізниць двох країн, і така взаємодія має бути посилена.

Меморандум передбачає створення спільного логістичного підприємства двох країн. Це дозволить кардинально збільшити об’єм залізничних перевезень українського експорту до ЄС та на світові ринки через Європу.

«Блокуючи українські порти, росія намагається спровокувати глобальну продовольчу кризу. Ми маємо не допустити цього. Підписаний меморандум про посилення співробітництва в залізничній сфері між Україною та Польщею дозволить збільшити наші експортні потужності, зокрема й аграрної продукції. Зручні логістичні рішення для українського бізнесу дозволять швидко доставити необхідні товари в будь-яку точку світу. Це дуже важливо для стійкості нашої економіки», — наголосив Прем’єр-міністр України.

Сторони також підкреслили важливість модернізації прикордонної інфраструктури. Зокрема, розвиток транспортних хабів та пунктів пропуску на кордоні.