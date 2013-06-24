Підтримку постраждалих від війни людей, економічну безпеку та відновлення України обговорили в Києві Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль і Прем’єр-міністр Румунії Ніколає Чуке. На зустрічі також були присутні Спікер Парламенту Румунії Марчел Чолаку й Міністр закордонних справ Румунії Богдан Ауреску. Про це повідомляє Урядовий портал.

Денис Шмигаль подякував румунському Уряду за спільні з Європейським Союзом зусилля із започаткування та функціонування на території Румунії хабів для міжнародної допомоги Україні.

«Ми знаємо, що народ Румунії відчуває цей біль і стоїть поряд з нами у цій битві. Високо цінуємо надання допомоги громадянам України, які були вимушені покинути свої домівки через агресію російської федерації. Дякуємо за добре ставлення до українських переселенців», — сказав очільник українського Уряду.

Крім того, Денис Шмигаль відзначив, що зараз сторони спільно працюють над проектом Меморандуму про співпрацю у сфері забезпечення соціального захисту дітей, які постраждали внаслідок воєнних дій. За його словами, цей меморандум передбачатиме механізми та інструменти підтримки таких дітей, а також забезпечення їх повернення до України після завершення активних бойових дій.

У контексті блокування росією українських портів із метою створити продовольчу кризу у світі, Денис Шмигаль і Ніколає Чуку обговорили можливості розширення вже створених експортних коридорів територією Румунії та використання додаткових можливостей румунських морських портів.

«З метою збільшення транзитних спроможностей між Україною та Румунією пропонували б також розглянути можливість якнайшвидшого відкриття пункту пропуску «Дяківці (Україна) – Раковец (Румунія)» та подальшого надання йому статусу пункту пропуску для вантажного сполучення», — сказав Денис Шмигаль.

Окрему увагу глави урядів приділили питанню відновлення України. Як підкреслив Прем’єр-міністр України, вже зараз визволені населені пункти потребують відновлення електричних та енергетичних комунікацій, а також водопостачання.

«Значних зусиль необхідно буде докласти для безпосереднього відновлення житлового фонду та об’єктів соціальної інфраструктури. Українська сторона розраховує на активну участь Румунії у цих процесах», — наголосив Денис Шмигаль.

Прем’єр-міністр України привітав активну участь Бухареста на міжнародних майданчиках з метою підтримки нашої країни у боротьбі з російською агресією, а також підтримки європейської інтеграції України.

Денис Шмигаль підкреслив, що Україна високо оцінює роль Румунії у міжнародних процесах засудження та покарання росії за злочини проти людяності та акти геноциду, який продовжує здійснюватися окупантами на території нашої країни.

Прем’єр-міністр Ніколає Чуку запевнив, що Румунія продовжить підтримувати Україну в цій боротьбі та підтримуватиме посилення санкцій проти агресора.