60 тисяч курсів препарату для лікування COVID-19 уже розподілило в області Міністерство охорони здоров’я. Найближчим часом логісти доставлятимуть його в заклади охорони здоров’я. Згодом надійдуть ще 240 тисяч курсів, 75 тисяч з яких прибудуть в Україну до кінця цього тижня.

«Це препарат прямої дії, який блокує фермент, потрібний вірусу для відтворення генетичного коду. Так він запобігає розмноженню вірусу та знижує ризик важкого перебігу хвороби», — розповів на брифінгу перший заступник міністра охорони здоров’я Олександр Комаріда.

Препарат, за словами фахівця, виготовляють у формі пігулок, і він не має особливих вимог до умов зберігання. Його зручно вживати хворим, повідомляє пресслужба Міністерство охорони здоров’я.

Сімейні лікарі першочергово призначатимуть препарат пацієнтам із груп ризику, щоб убезпечити хворих від переходу з легкого ступеня тяжкості захворювання до середнього й важкого, максимально зменшивши ризик госпіталізації.