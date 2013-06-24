Лауреатом Букерівської премії 2021 року став 57-річний південноафриканський письменник і драматург Деймон Галгут. Його нагородили за роман «Обіцянка». Ім’я переможця оголосили на врочистій церемонії в Лондоні.

У романі «Обіцянка» автор розповідає про життя білої родини на його батьківщині — у Південно-Африканській Республіці. Роман охоплює період пізнього апартеїду 1980-х і закінчується подіями сучасності і президентством Джейкоба Зуми, який очолював ПАР до 2018 року.

Деймон Галгут народився в місті Преторія в ПАР. Свій перший роман він написав у 17 років. Галгут раніше вже двічі потрапляв до короткого переліку премії — у 2003 та 2010 роках, однак лише зараз його роботу високо оцінило журі, передає Reuters.

Букерівська премія — одна з найпрестижніших нагород в англомовній літературі. Її заснували в 1969 році. Переможець отримує грошову винагороду в розмірі 50 тисяч фунтів стерлінгів.