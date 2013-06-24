Під час сьомого засідання Робочої групи щодо захисту прав і свобод громадян України, які перебувають на території держав - членів ЄС та інших держав як тимчасово переміщені особи, учасники ознайомилися із інструментом із пошуку роботи Фонду талантів ЄС. Про це повідомляє Урядовий портал.

Пілотний проект Фонд талантів ЄС (EU Talent Pool Pilot)– це онлайн-інструмент пошуку роботи для людей, які рятуються від війни в Україні і шукають роботу в ЄС.

Особи, які знаходяться під тимчасовим захистом або мають право працювати відповідно до іншого належного захисту, передбаченого національним законодавством у державі-члені ЄС, можуть зареєструватися на сайті та завантажити свої резюме. Такий профіль стане доступним для понад 4 тис. роботодавців, національних державних служб зайнятості та приватних агентств із працевлаштування.

«Ми вдячні європейським партнерам за допомогу з працевлаштуванням тимчасово переміщених українців, які рятуються від війни. Неодноразово чула від партнерів, що не є для нас новиною, що українці прагнуть і готові працювати, – прокоментувала Віце-премʼєр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Ольга Стефанішина. – Цей проект є не тільки зручним онлайн-інструментом для користувачів для пошуку роботи, але й унеможливлює шахрайство при працевлаштуванні, а отже допомагає захистити права наших громадян. Працюємо далі з ЄС, аби забезпечити скоординовану підтримку наших громадян будь-де у Європі».

Водночас участь країн-членів ЄС у проекті Фонду талантів є добровільною.

Випробувальний Фонд талантів ЄС реалізований через портал EURES– портал пошуку роботи, який об'єднує національні бюро зайнятості, приватні агентства працевлаштування та роботодавців повсюди у ЄС. EURES містить понад 3 мільйони вакансій.

Кандидати також можуть порадитися з консультантами EURES з країн-учасниць проекту щодо будь-якої допомоги, котрої вони потребують. Близько 1 000 консультантів, які працюють в організаціях-членах та партнерських організаціях EURES, надають підтримку до, під час та після процесу добору персоналу.

Офіс Віце-премʼєр-міністра з питань європейської та євроатлантичної інтеграції разом з Представництвом України при ЄС підготували інформаційну довідку щодо проекту Фонд талантів ЄС.