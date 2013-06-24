Розробники проєкту — Всеукраїнська Аграрна Рада (ВАР) та проєкт «Вкурсі Агро» за підтримки Програми USAID з аграрного і сільського розвитку (Агро).

«Одним із факторів, що ускладнює нам роботу, це обсяг прямих і непрямих руйнувань, які спричинила війна. Я вдячний ВАР, USAID Агро за конструктивні проєкти. Завдяки мапі руйнувань, фіксації всіх завданих збитків ми зможемо в подальшому формувати вимоги до їх відшкодування», — наголосив міністр аграрної політики та продовольства Микола Сольський.

Керівник напряму земельної реформи Програми USAID Агро Сергій Кубах зазначив, що прямі втрати аграрного сектору України внаслідок війни становлять понад $6 млрд, а загальні втрати — більше $ 30 млрд. До війни торгівля сільгосппродукією приносила Україні понад $ 22 млрд, що становило 41% всього експорту.

Заступник голови ВАР Дмитро Кохан розповів, що вся команда разом із юридичними організаціями розробили методичні рекомендації: йдеться про певний перелік дій, які потрібно зробити аграріям, щоб задокументувати злочини, скоєні на підприємстві.

«Нам важливо, щоб це побачив увесь світ, зокрема міжнародні організації, які приймають політичні рішення щодо підтримки України. Також важливо, щоб до цієї інформації мали доступ інвестиційні та приватні фонди, які можуть знайти на цьому порталі потенційні проєкти та співпрацювати з постраждалими підприємствами», — зазначив він.

Наразі на мапі зібрано інформацію про 213 пошкоджених об’єктів у 25 територіальних громадах. Переважна більшість з них стосується пошкоджених земельних ділянок. У межах проєкту діє консультаційна безоплатна лінія для всіх підприємств, які постраждали. Зателефонувавши за номером телефону +38 067-46-42-305 (вказаний на сайті інтерактивної мапи: https://www.agrirecovery.com.ua), можна отримати допомогу на будь-якому етапі документування злочину.